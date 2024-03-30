Юний українець виграв нагороду "Спортсмен року"

Стрибун у воду провів феноменальний сезон

У суботу, 30 березня, 18-річний український стрибун у воду Олексій Середа виграв нагороду "Спортсмен року 2023" за версією European Aquatics. До речі, 2024 року українець уже встиг виграти дві "бронзи" на чемпіонаті світу.

Про це повідомляє пресслужба European Aquatics в Instagram. Переможця обрали шляхом голосування вболівальників, членів європейської організації та технічного комітету.

Торік Середа завоював "срібло" на чемпіонаті світу-2023 у японській Фукуоці у стрибках з 10-метрової вежі, а також дві золоті медалі на Європейських іграх у польському Кракові (командні змагання та синхронні стрибки з 10 м вежі).

Нагадаємо, Середа є однією з головних олімпійських надій України на Олімпіаді-2024 у Парижі. Після успіху у Досі (Катар), де юний стрибун у воду виграв свої перші нагороди на рівні чемпіонатів світу, Олексій в інтерв'ю "Телеграфу" прокоментував свій успіх.

Раніше повідомлялося, що у Досі сенсаційну перемогу на ЧС здобув 21-річний плавець із Донецька Владислав Бухов, який став першим в історії України чемпіоном світу на 50-метрівці вільним стилем.