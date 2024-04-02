"Гидота і погань": мер Парижа викликала переполох у РФ

Француженка під час візиту до Києва зробила заяву, яка не сподобалася російській владі

Заслужений тренер СРСР із фігурного катання Тетяна Тарасова накинулася з образами на мера Парижа Анн Ідальго. Французька чиновниця нещодавно заявила, що росіянам не раді на Олімпіаді-2024.

Відповідний коментар Тарасової наводить Р-Спорт. Тетяна назвала слова Ідальго "гидотою і поганню" і додала, що росіяни завжди їздитимуть до Франції.

"Дивує, що мер такого міста говорить подібну гидоту і погань. Ми завжди їздили до Франції і їздитимемо, а французький народ завжди нам радий. Це те, що я знаю, бачу і відчуваю.

Вважаю, такі люди, як Ідальго, не повинні обіймати таких високих посад. А ті російські спортсмени, хто таки поїде на Олімпіаду, на подібні заяви не звертатимуть уваги. Вже до всього готові”, – сказала Тарасова.

Нагадаємо, слова Анн викликали справжню істерику в Росії. Не витримав навіть "голос російського біатлону" Дмитро Губернієв, який публічно образив француженку. Президент Федерації спортивної боротьби Росії, олімпійський чемпіон Михайло Маміашвілі порівняв поїздку російських спортсменів до Парижа із входом військ вермахту до столиці Франції.