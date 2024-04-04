"Бандерівський фільтр": в Росії істерика через недопуск олімпійського чемпіона

Причина недопуску пов’язана з війною в Україні

Черговий російський спортсмен не отримав допуск на ліцензійний олімпійський турнір. Цього разу без шансу поїхати на Олімпіаду до Парижу залишився дворазовий олімпійський чемпіон з вільної боротьби Абдулрашид Садулаєв.

На ситуацію поскаржився директор Центру спортивної підготовки збірних Росії Георгій Брюсов. У своєму Телеграм-каналі він написав, що до останнього "сподівався на порядність та відповідальність міжнародних організацій".

"Зізнаюся, не чекав такого рішення. До останнього вірив у спортивні резони, здоровий глузд, порядність і відповідальність наділених владою. Але ні, всі байки про безглузді міжнародні структури, що оцінюють кожного спортсмена за вигаданими критеріями, до речі, абсолютно незаконними, виявилися простими вигадками. Усіх здав бос – Томас Бах сам відрапортував, що кожний спортсмен проходить бандерівський фільтр. Ось так позбавляються конкурентів, розчищають собі п'єдестали і президії, використовуючи корисних ідіотів (Useful idiots)", — написав він.

Нагадаємо, що на Олімпіаду в Парижі пускають не всіх росіян. Крім того, що їм потрібно виступати під нейтральним прапором, їм також необхідно дотримуватись усіх критеріїв, зазначених МОК.

Щодо Садулаєва, то він неодноразово брав участь у заходах на підтримку війни в Україні, що і, судячи з усього, спричинило його недопуск.

Раніше "Телеграф" писав, що Російський олімпійський комітет залишився без головного спонсора.