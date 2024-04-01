Російський чиновник випадково порівняв спортсменів із РФ із вермахтом

Спортивний функціонер, схоже, наговорив зайвого

Президент Федерації спортивної боротьби Росії (ФСБР), олімпійський чемпіон Михайло Маміашвілі розкритикував слова мера Парижа Анн Ідальго. Нещодавно французька чиновниця заявила, що росіянам не радітимуть на Олімпійських іграх-2024.

Відповідний коментар Маміашвілі наводить "СЕ". Примітно, що зустріч російських атлетів він порівняв із заходом військ вермахту до Парижа 1940 року.

“Ви подивіться хроніку, коли війська вермахту заходили до столиці Франції. З яким щастям вони їх зустрічали. А спортсменів вони не хочуть там бачити. Точніше, небажані гості там будуть. Хоча це не її майданчик, за великим рахунком.

На жаль, цей тренд заданий цим псевдоолімпійським комітетом, який є поступово руйнівною силою. Ця хвиля, яку задав міжнародний олімпійський комітет, потрапивши під найжорстокіший політичний тиск. І вони не змогли знайти у собі відповідальності для того, щоб провести ту ж олімпійську хартію”, – сказав Маміашвілі.

У мережі лише посміялися зі слів Маміашвілі. Користувачі жартують про історичні "знання" спортсмена.

Нагадаємо, слова мера Парижа викликали переполох у РФ. Російський коментатор Дмитро Губернієв навіть нахамив француженці.