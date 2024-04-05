"Це загартовує": у РФ закликали бити дітей палицями, щоб виростити чемпіонів

Колишній спортсмен розповів про прогрес доньок після подібних тренувань

Колишній радянський воротар, який виступав за "Спартак" (Москва) та "Севілью", Рінат Дасаєв заявив, що сучасні тренери ставляться до дітей надто м’яко. Іменитий голкіпер вважає, що з дітьми-спортсменами потрібно поводитися жорстко, як ставилися до нього.

Відповідний коментар Дасаєва наводить Sports.ru. Ексфутболіст зізнався, що його доньок били палицями на тренуванні, і це дало результат – обидві досягли висот у своїх дисциплінах.

– Ви кілька разів сказали про працьовитість. Вважаєте, сучасні діти більш розслаблені?

– Це те, до чого я веду. Ось багато хто говорить: час змінився. Та не час змінилося — ми змінилися. Батьки, тренери. Ми всі хочемо догоджати дітям. Через це вони стають тепличними. Не хочуть це, не хочуть щось. Відбув номер на тренуванні й пішов. З ними треба жорстко, як зі мною було.

Мої доньки займалися художньою гімнастикою: через сльози, на них кричали, палицями били. Але вони досягли: [старша дочка від другого шлюбу] Беатріс виграла чемпіонат країни, чемпіонати світу та Європи з аеробіки. Молодша, Алія, пішла в танці, рок-н-рол теж багато чого виграла.

– Ви сказали, як дочок били палицями у гімнастиці. Це не ламає дітей?

– Ламає?! А чому вони тоді стають чемпіонами світу, чемпіонами Європи? Це загартовує, а не ламає.

Нагадаємо, голова Всеросійської федерації художньої гімнастики Ірина Вінер відмовилася виступати на міжнародній арені згідно з рекомендаціями Міжнародного олімпійського комітету. Функціонерка зазначила, що РФ помститься Заходу за "приниження" на спортивній арені.