ПСЖ — "Барселона": онлайн-трансляція чвертьфіналу Ліги чемпіонів

Суперклуби зіграють на ранній стадії плей-оф єврокубка

У середу, 10 квітня, ПСЖ у рамках поєдинку 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА 2023/24 зіграє проти "Барселони". До речі, переможець цього протистояння в 1/2 фіналу ЛЧ зустрінеться проти "Боруссії" Д або "Атлетіко".

"Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу ПСЖ — "Барселона". Гра відбудеться у Парижі (Франція) на стадіоні "Парк-де-Пренс", початок зустрічі — о 22:00 за київським часом.

Онлайн-трансляція матчу ПСЖ — "Барселона" — початок о 22:00 (оновлюється)

ПСЖ підходить до гри у відмінному настрої — французький колектив впевнено лідирує в Лізі 1, а ось "Барселона" бореться за чемпіонство лише номінально, адже відставання від "Реала" у Ла Лізі велике. Дане протистояння вже стало класичним у Європі й дуже принциповим. 7 років тому каталонці зробили суперкамбек проти парижан, обігравши їх вдома з рахунком 6:1 після гостьової поразки (0:4).

Напередодні "Телеграф" повідомляв, де дивитися цю гру в прямому ефірі в Україні, а також розповідав про прогноз букмекерів. Зазначимо, матч-відповідь пройде в столиці Каталонії у вівторок, 16 квітня.