Ліга чемпіонів: онлайн-трансляція жеребкування чвертьфіналу

УЄФА проведе останнє жеребкування у старому форматі

У п’ятницю, 15 березня, у Ньоні (Швейцарія) відбудеться жеребкування чвертьфіналу, півфіналу та фіналу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2023/24. Напередодні визначилися 8 учасників 1/4 фіналу ЛЧ.

"Телеграф" проведе онлайн-трансляцію церемонії. За підсумками заходу буде сформовано 4 пари чвертьфіналістів.

Онлайн-трансляція жеребкування Ліги чемпіонів (початок — о 13:00)

13:00. Почалася церемонія. Глядачам показали нарізки моментів 1/8 фіналу ЛЧ, а також розповіли про правила жеребкування.

У жеребкуванні візьмуть участь вісім команд, які пройшли стадію 1/8 фіналу:

"Арсенал" (Англія)

"Атлетіко" (Іспанія)

"Баварія" (Німеччина)

"Барселона, Іспанія)

"Боруссія" Дортмунд (Німеччина)

"Манчестер Сіті" (Англія)

"Парі Сен-Жермен" (Франція)

"Реал" (Іспанія)

Клуби з однієї країни, як і ті, хто грав в одній групі, можуть зустрітися один з одним. Крім того, у ході заходу буде сформовано півфінальні пари, а також названо номінального господаря фінальної гри, яка відбудеться в Лондоні на стадіоні "Вемблі" 1 червня.

Розклад матчів Ліги чемпіонів:

Перші матчі 1/4 фіналу: 9/10 квітня 2024 року

Матчі-відповіді 1/4 фіналу: 16/17 квітня

Перші матчі 1/2 фіналу: 30 квітня/1 травня

Матчі-відповіді 1/2 фіналу: 7/8 травня

Зазначимо, наступного року Ліга чемпіонів змінює формат турніру, через що зміни торкнуться і жеребкування. Тепер долі команд вершитиме комп’ютер.

Нагадаємо, на шляху до чвертьфіналу Ліги чемпіонів "Манчестер Сіті" легко пройшов "Копенгаген", "Реал" не без проблем здобув прийнятний результат проти РБ "Лейпциг". Крім того, ПСЖ вибив з турніру "Реал Сосьєдад", а "Баварія" — "Лаціо". Також "Барселона" розправилася з "Наполі", а "Арсенал" у серії пенальті переграв "Порту". "Атлетіко" у матчі-трилері вибив "Інтер", а "Боруссія" Д пройшла ПСВ.