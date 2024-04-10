"Атлетіко" — "Боруссія" Д: онлайн-трансляція чвертьфіналу Ліги чемпіонів

Перша гра пройде в Іспанії

У середу, 10 квітня, "Атлетіко" в рамках першого поєдинку 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2023/24 прийме "Боруссію" Д. До речі, переможець цього протистояння в 1/2 фіналу ЛЧ зустрінеться з "Боруссією" Д або "Атлетіко".

"Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Атлетіко" — "Боруссія" Д. Зустріч відбудеться у Мадриді (Іспанія) на стадіоні "Метрополітано", початок поєдинку — о 22:00 за київським часом.

Онлайн-трансляція матчу "Атлетіко" — "Боруссія" Д — початок о 22:00 (оновлюється)

Обидві команди провалили сезон на внутрішній арені, припинивши боротьбу за чемпіонство. Щобільше, ні Матрацники, ні Джмелі не гарантували собі попадання у ЛЧ наступного сезону. Проте обидві команди здатні пошуміти в Європі у поточній кампанії.

Напередодні "Телеграф" повідомляв, де дивитися матч "Атлетіко" — "Боруссія" Д у прямому ефірі в Україні, а також розповідав про букмекерські розклади перед грою. Додамо, що зустріч-відповідь пройде в Німеччині у вівторок, 16 квітня.

Нагадаємо, Матрацники в 1/8 фіналу ЛЧ сенсаційно пройшли "Інтер", а Джмелі обіграли ПСВ.