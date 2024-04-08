"Арсенал" — "Баварія": онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

Каноніри зустрінуться з кризовою "Баварією"

У вівторок, 9 квітня, лондонський "Арсенал" у рамках першого матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2023/24 прийме мюнхенську "Баварію". Напередодні стало відомо, з ким зіграє переможець цієї пари у півфіналі головного єврокубка.

"Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Арсенал" — "Баварія". Зустріч відбудеться у Лондоні (Велика Британія) на стадіоні "Арсенал", початок поєдинку о 22:00 за київським часом.

Онлайн-трансляція матчу "Арсенал" — "Баварія" — початок о 22:00 (оновлюється)

Каноніри отримали унікальну можливість помститися мюнхенцям за образливу поразку в плей-оф ЛЧ у 2017 році, коли "Баварія" знищила лондонський клуб у 2-матчевому протистоянні із загальним рахунком 10:2. Нині переможці Бундесліги перебувають у глибокій кризі (Червоні фактично не захистили чемпіонство на внутрішній арені й вилетіли з Кубка Німеччини). Ситуація погана ще й тим, що Томас Тухель може залишити команду будь-якої миті, хоча точно відомо, що німець попрощається з клубом після закінчення сезону. Каноніри, у свою чергу, лідирують в АПЛ і готові дати бій іменитому супернику.

До речі, букмекери не вірять у німецький колектив у цьому протистоянні. Напередодні "Телеграф" повідомляв, де дивитися матч "Арсенал" — "Баварія" у прямому ефірі України.