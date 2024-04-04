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"Мерзотник, його тато стріляв у руських": у РФ накинулися на німецького чиновника, якого "призначив" Путін

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
Дата публікації
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Автор
Томас Бах та Володимир Путін у 2019 році Новина оновлена 04 квітня 2024, 15:59
Томас Бах та Володимир Путін у 2019 році. Фото kremlin.ru

Німець Томас Бах очолює світовий спорт із 2013 року

Глава Федерації лижних гонок Росії Олена Вяльбе образила президента Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томаса Баха. Німецький спортивний функціонер у розмові з російськими пранкерами Лексусом та Вованом нібито заявив, що доручив Україні збирати інформацію в Інтернеті про російських атлетів.

Відповідний коментар Вяльбе наводить "Матч ТВ". Колишня лижниця заявила, що більше не шанує Баха.

— Томас Бах заявив, що МОК просив українців стежити за патріотичними висловлюваннями російських спортсменів в інтернеті, які могли спричинити санкції та недопуск на Олімпійські ігри в Парижі.

— Для мене Томас Бах після цього є реальною мерзотою. Більше нічого не можу сказати. Тепер я не поважаю його як олімпійського чемпіона.

Ні для кого не секрет, що під час війни (Другої світової) його тато стріляв у руських. Якщо я колись побачу Баха, я вже ніколи не потисну йому руку, — заявила Вяльбе.

Варто зазначити, що нещодавно віцепрем’єр РФ Дмитро Чернишенко зізнався, що Росія зробила все для перемоги Баха на виборах президента МОК, проте той так і не став прислужувати Володимиру Путіну.

Нагадаємо, мер Тронхейма (Норвегія) Кент Ранум виступив проти участі російських лижників у чемпіонаті світу 2025 року, що викликало істерику у Вяльбе. До речі, Олена вважає, що іноземці заздрять РФ.

Теги:
#Росія #МОК #Томас Бах #Лижний спорт