Чоловіча збірна України з біатлону отримала нового тренера

Попередній тренер словацький фахівець Юрай Санітра керував командою з 2016 року

Новим тренером чоловічої збірної України з біатлону має стати Надія Бєлова. Також відбулися зміни у складі помічників тренера.

Це рішення ще має затвердити Президія ФБУ, але позитивний результат затвердження цілком прогнозований, повідомляє Біатлон UA. На посаді тренера жіночої збірної пропонується зберегти Миколу Зоца, який провів із командою сезон 2023/24.

Надія Бєлова, чемпіонка світу-1986, у разі затвердження на чолі збірної України працюватиме з чоловічою командою вперше з 2016 року, коли поступилася посадою Юраю Санітрі. З того часу до 2019 року працювала тренером жіночої збірної Польщі. Серед іншого, Бєлова готувала жіночу команду до Олімпіади-2014, де четвірка українок здобула "золото" естафети, а Віта Семеренко додала "бронзу" спринтерської гонки.

Микола Зоц вперше очолив жіночу збірну перед сезоном 2023/24, який "синьо-жовті" завершили дев’ятими у Кубку націй. Дебютантка Кубка світу Христина Дмитренко показала топ-результат збірної на ЧС-2024 восьма в індивідуальній гонці. Водночас чоловіча збірна України завершила сезон поза топ-10 Кубком націй і втратила одну квоту в особистих перегонах у сезоні 2024/25 — зможе виставляти не більше чотирьох біатлоністів.

Офіційна презентація нових тренерів відбудеться 9 квітня. Таким чином, у фахівців буде можливість все міжсезоння провести з командою та підготувати її до передолімпійського сезону-2024/25.