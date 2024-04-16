"Я сказала "так": наречена воротаря збірної України розповіла про заручини

У воротаря "Бенфіки" Анатолія Трубіна скоро буде весілля

Голкіпер португальської "Бенфіки" та збірної України Анатолій Трубін, який видав феєричний матч у Лізі чемпіонів, зробив пропозицію руки та серця своїй коханій дівчині Марині Галаган. Кохана воротаря відповіла згодою.

Приємною новиною поділилася дівчина у своєму Instagram. Анатолій перерепостив фото до себе на сторінку та додав: "Особливий момент. Люблю безмежно".

Варто зазначити, що пара перебуває у стосунках ще з 2018 року. Марина неодноразово з’являлася на світських тусовках у товаристві Трубіна та на офіційних заходах ФК "Шахтар" — колишньої клубної команди Трубіна.

Марина закінчила художню та музичну школу, ходила на хореографію, на танці. А хобі Галаган – моделінг, яким вона займається з 2015 року. Недовго працювала моделлю у Туреччині. Раніше вона розповідала як сильно сумує за Анатолієм під час зборів: "Я розумію, що це його робота. Але через 9-10 днів починаю сильно за ним сумувати. Мене аж тиняє, чекаю на нього з нетерпінням". Марина зізналася, що поки воротар на зборах вона весь день проводить на курсах. А також відвідує масаж, бо болить спина.

Раніше Трубін злетів у ціні, стало відомо, наскільки подорожчав український голкіпер за півроку.