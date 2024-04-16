"Я сказала "да": невеста вратаря сборной Украины рассказала о помолвке

У вратаря "Бенфики" Анатолия Трубина скоро будет свадьба

Голкипер португальской "Бенфики" и сборной Украины Анатолий Трубин, который выдал феерический матч в Лиге чемпионов, сделал предложение руки и сердца своей любимой девушке Марине Галаган. Возлюбленная вратаря ответила согласием.

Приятной новостью поделилась девушка в своем Instagram. Анатолий перерепостил фото к себе на страницу и добавил: "Особый момент. Люблю безгранично".

Стоит отметить, что пара находится в отношениях еще с 2018 года. Марина неоднократно появлялась на светских тусовках в обществе Трубина и на официальных мероприятиях ФК "Шахтер" — бывшей клубной команды Трубина.

Марина закончила художественную и музыкальную школу, ходила на хореографию, на танцы. А хобби Галаган – моделинг, которым она занимается с 2015 году. Недолго работала моделью в Турции. Ранее она рассказывала как сильно скучает по Анатолию во время сборов: "Я понимаю, что это его работа. Но через 9-10 дней начинаю сильно по нему скучать. Меня аж типает, жду его с нетерпением". Марина призналась, что пока вратарь на сборах, она весь день проводит на курсах. А также посещает массаж, потому что болит спина.

Ранее Трубин взлетел в цене, стало известно насколько подорожал украинский голкипер за полгода.