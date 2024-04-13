"Знайдіть мені нормального коментатора": в українському футболі спалахнув скандал (відео)

Український коментатор, схоже, відмовиться від матчів "Ниви", яка виступає у Першій лізі

У Першій лізі України частенько відбуваються скандали. Цього разу конфлікт спалахнув між керівництвом "Ниви" (Тернопіль) та коментатором Павлом Посоховим.

Про це повідомив сам Павло на своєму telegram-каналі. Він зазначив, що керівництву "Ниви" не сподобалося те, як коментатор нібито святкував гол суперників, хоча диктор працює не на клуб, а на лігу.

"Схоже, сьогодні "Ниву" коментував останній раз. Після гри підійшов до мене пан Михайлів (власник "Ниви"), з питанням про те, звідки я. Отримавши відповідь, розпочав розповідь про те, що "тепер мені все зрозуміло, чого "Діназ" забиває гол, а ти кричиш". Отримавши зауваження, що трансляція йде на ютубі ПФЛ, а коментатор нейтральний, пан ще більше завівся і почав кричати своїм працівникам "щоб знайшли мені нормального коментатора, а не такого".

Ох, вже ці уявлення про футбол із феодальних часів ", — написав Посохов.

Павло Посохов

Коментатор бурхливо святкував гол у ворота "Ниви", на думку Михайліва

Нагадаємо, у Першій лізі футболіст нокаутував суддю головою. А в одному з поєдинків Другого дивізіону України за одну команду на полі грало 12 футболістів.