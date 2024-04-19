Загрози пропуску Євро немає: гравець збірної України повернеться після травми на початку травня

Роман Яремчук має повернутися до складу "Валенсії" вже 5 травня

Нападник збірної України та іспанської "Валенсії" Роман Яремчук, який незабаром покине свій клуб, продовжує відновлюватися від пошкодження підколінного сухожилля. Гравець отримав травму 30 березня у матчі чемпіонату Іспанії з "Мальоркою" (0:0).

Очікується, що український нападник зможе повернутися до матчу 34-го туру іспанської першості з Алавесом, який відбудеться 5 травня, повідомляє Radio Marca Valencia. 28-річний футболіст буде змушений пропустити ще два матчі Ла Ліги — проти "Бетіса" (20 квітня) та "Барселони" (29 квітня).

У матчі з "Мальоркою" Яремчук отримав передачу та схопився за задню поверхню стегна, лежачи на газон. Замість нього на вістря атаки "кажанів" вийшов Дієго Лопес.

Нинішнього сезону Яремчук провів за Валенсію у всіх турнірах 25 матчів, відзначившись чотирма голами. Також гравці забив гол збірної України у півфінальному матчі плей-офф відбіркового турніру Євро-2024 проти команди Боснії та Герцеговини (2:1), зрівнявши рахунок у грі.

Таким чином, гравець точно встигне відновитись не просто до початку Євро-2024, а й до тренувального збору української команди, який розпочнеться 30 травня. Чемпіонат Європи-2024 з футболу пройде у Німеччині, у 10 містах на 10 стадіонах, з 14 червня по 14 липня.