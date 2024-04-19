Угрозы пропуска Евро нет: игрок сборной Украины вернется после травмы в начале мая

Роман Яремчук должен вернуться в состав "Валенсии" уже 5 мая

Нападающий сборной Украины и испанской "Валенсии" Роман Яремчук, который скоро покинет свой клуб, продолжает восстанавливаться от повреждения подколенного сухожилия. Игрок получил травму 30 марта в матче чемпионата Испании с "Мальоркой" (0:0).

Ожидается, что украинский нападающий сможет вернуться в строй к матчу 34-го тура испанского первенства с Алавесом, который состоится 5 мая, сообщает Radio Marca Valencia. 28-летний футболист будет вынужден пропустить еще два матча Ла Лиги — против "Бетиса" (20 апреля) и "Барселоны" (29 апреля).

В матче с "Мальоркой" Яремчук получил передачу и схватился за заднюю поверхность бедра, лёжа на газон. Вместо него на острие атаки "летучих мышей" вышел Диего Лопес.

В нынешнем сезоне Яремчук провел за Валенсию во всех турнирах 25 матчей, отличившись четырьмя голами. Также игроки забил гол сборной Украины в полуфинальном матче плей-офф отборочного турнира Евро-2024 против команды Боснии и Герцеговины (2:1), сравняв счет в игре.

Таким образом, игрок точно успеет восстановиться не просто до начала Евро-2024, но и до тренировочного сбора украинской команды, который начнется 30 мая. Чемпионат Европы-2024 по футболу пройдет в Германии, в 10 городах на 10 стадионах, с 14 июня по 14 июля.