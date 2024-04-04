"Шахтар" потрапив у черговий скандал: цього разу команду підставив Срна

Не лише футболістам потрібно стежити за своєю активністю у соцмережах

Спортивний директор "Шахтаря", легенда донецького клубу Даріо Срна вподобав у Instagram публікацію бразильця Кафу, який розповів про приголомшливий прийом у РФ. Нещодавно Гірникам довелося оштрафувати "нового Мудрика", який захопився перемогою збірної РФ над Сербією.

Про це повідомляє football24.ua. За інформацією джерела, донецький клуб уже відреагував на те, що сталося.

Кафу приїхав у РФ на вручення Міжнародної Премії РБ 2024 як зірковий гість. Додамо, що за інформацією ЗМІ, бразилець має фінансові проблеми, через що він, схоже, не погребував візитом до країни-агресора.

У "Шахтарі" наголосили, що Срна вже прибрав свою вподобайку під публікацією, контекст якої колишній футболіст не зрозумів. Даріо нібито не побачив, про що йдеться в публікації Кафу, і тепер дуже розчарований вчинком бразильця, який засвітився на пропагандистському російському каналі.

Даріо Срна вподобав пост Кафу

Нагадаємо, у РФ на рівні Держдуми відреагували на штраф, який Гірники виписали своєму гравцеві Хусраву Тоірову за вподобайку під публікацією про перемогу збірної РФ. До речі, Тоіров приєднався до "Шахтаря" у березні 2023 року. Передбачалося, що юний талант із Таджикистану замінить Михайла Мудрика в команді, проте лівий вінгер так і не зіграв жодного матчу на рівні дорослої команди донеччан.