Великий скандал в українському футболі: гравців намагалися підкупити, щоб злити матч "Динамо"

Футбольні чиновники проведуть розслідування

Футболістам "Миная" пропонували здати матч проти "Динамо" (1:3) за винагороду. Гра відбулася в середині квітня, а один із голів гравці закарпатців забили собі самі.

Про це на своєму telegram-каналі повідомив журналіст і коментатор Роман Бебех. За його інформацією, "Минай" написав листа до Будинку футболу з проханням розібратися в ситуації.

Повідомляється, що двом гравцям "Миная" перед грою запропонували 5 тисяч доларів за поразку, футболісти відмовилися. Бебех зазначив, що людина, яка зробила цю пропозицію, вже потрапляла в подібні історії й не має відношення до футбольних клубів. Роман додав, що керівництво "Миная" провело роз’яснювальну розмову з кожним футболістом команди.

Відеоогляд матчу "Минай" — "Динамо"

Зазначимо, київське "Динамо" за підсумками 24 турів чемпіонату України йде на другому місці у турнірній таблиці, лідирує у першості "Шахтар". У наступному турі Біло-Сині зіграють проти "Полісся" (21 квітня). З розкладом та результатами всіх ігор 25 туру Української прем’єр-ліги можна ознайомитись на сайті "Телеграф".