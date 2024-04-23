"До смерті злякалися": у РФ похвалилися альтернативною Олімпіадою

Росія будь-якими способами хоче заманити спортсменів на "путінські ігри"

Віцеспікер Держдуми Олександр Бабаков заявив, що Міжнародний олімпійський комітет (МОК) боїться Ігор БРІКС — альтернативної Олімпіади у РФ. До речі, МОК виступив проти проведення будь-яких міжнародних змагань у Росії.

Відповідний коментар Бабакова наводить Р-Спорт. Олександр вважає, що МОК нібито боїться свого нового конкурента.

"В умовах, коли всі основи та принципи Олімпійської хартії віддані керівництвом МОК для політичної кон’юнктури, Ігри БРІКС можуть стати новим спортивним інститутом, альтернативним Олімпійським іграм...

Ще одним доказом цього є той факт, що МОК до смерті перелякалися свого нового конкурента, тому що вони розуміють – разом із країнами БРІКС на ці ігри прийдуть і спонсори з країн БРІКС.

Монополія МОК закінчується, як і перестав існувати однополярний світ на чолі зі США, і керівництву МОК на чолі з Томасом Бахом важко з цим змиритися", – заявив Бабаков.

Ігри БРІКС відбудуться з 12 по 23 червня у Казані.

Нагадаємо, МОК вирішив допустити росіян на Олімпіаду-2024 у нейтральному статусі та з іншими обмеженнями. У відповідь у РФ хочуть провести так звані "Ігри дружби". Президент МОК Томас Бах виступив проти змагань у РФ, після чого російська пропагандистська машина накинулася на німця.