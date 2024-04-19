"Я б його...": У РФ пригрозили німецькому чиновнику, який так і не став "ручним" для Кремля

Німець виступає проти проведення міжнародних турнірів у країні-агресорі

Дворазовий олімпійський чемпіон та депутат Держдуми В’ячеслав Фетісов заявив, що припечатав би до борту голову Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томаса Баха. У РФ неодноразово наголошували, що зробили німця президентом МОК, а він зараз приймає рішення не на користь Кремля.

Відповідний коментар Фетісова наводить sport-express.ru. В’ячеслав образив чиновників МОК, процитувавши главу МЗС РФ Сергія Лаврова.

— Олена Вяльбе сказала, що ніколи не потисне руку Томасу Баху. Як би ви повелися під час зустрічі з ним?

— Я б його припечатав до борту, як це заведено у хокеїстів (сміється). Питання філософське.

Олімпіада вигадана, щоб зупиняти війни, а також вирішувати питання під час затяжних конфліктів. Олімпійська хартія говорить про те, що політики на Іграх не повинно бути. Людина, яка пройшла відбір, має ставати частиною цього свята.

Це традиції, закладені аж ніяк не Бахом і не його д*білами. До речі, я повністю підтримую термін Лаврова, який цим словом визначив некомпетентність світової дипломатії, заявив Фетісов.

Нагадаємо, Бах розлютив владу РФ тим, що виступає проти проведення в Росії "Ігор дружби". Примітно, що росіяни навіть звернулися до ООН через це.