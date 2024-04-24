"Воевать некому, а командовать куча желающих": бывший чемпион рассказал, как сходил в ТЦК

Знаменитый украинский пловец также занимался волонтерской деятельностью

Многократный чемпион мира и Европы по плаванию Олег Лисогор рассказал, что после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину пошел в ТЦК, а там завернули его домой из-за офицерского звания. К слову, закон о мобилизации с новыми правками начнет действовать уже с 18 мая.

Соответствующий комментарий 45-летнего Лисогора приводит sport-express.ua. Позднее бывший спортсмен сделал операцию из-за проблем со здоровьем, после чего его списали с военного учета.

– Как вы встретили начало полномасштабного вторжения?

– Первые пару недель у меня были свои заботы в Броварах. Затем пошел в ТЦК. Я еще во времена спортивной карьеры был при армии и выступал за клуб ЦСКА. Успел даже звание майора получить. Конечно, я всегда понимал, что это не мое, но пришел спросить, чем могу помочь. Мне сказали: "Товарищ майор, идите домой. У вас, наверное, там есть более важные дела".

Дело в том, что разжаловать меня в рядовое не могли, а старших офицеров там и без меня хватало. Воевать некому, а командовать куча желающих. Ну, как всегда у нас, — сказал Лисогор.

Ранее сообщалось, что у более двух десятков китайских пловцов обнаружили запрещенное вещество перед Олимпийскими играми в Токио, однако их не наказали. Из-за этого в РФ начался переполох.