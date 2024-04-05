Зінченка звинуватили в лицемірстві: футболіст заявив про готовність піти на фронт

У мережі розкритикували футболіста, який мешкає в Лондоні

Футболіст лондонського "Арсеналу" та збірної України Олександр Зінченко заявив, що пішов би воювати, якби його призвали на фронт. Напередодні президент України Володимир Зеленський підписав закон, який знижує мобілізаційний вік із 27 до 25 років.

Відповідний коментар Зінченка наводить ВВС. Олександр зазначив, що він на фронті міг би принести більше користі, ніж в Англії, граючи в АПЛ.

"Я думаю, що це однозначна відповідь. Я б пішов (воювати). Важко усвідомлювати, що ще зовсім недавно ми навчалися в одній школі, грали на дитячому майданчику або на футбольному полі, а тепер їм (моїм друзям) доводиться захищати нашу країну. І, чесно кажучи, це так важко прийняти, але це те, що є. Ми не можемо здатися.

Я знаю, що дехто може подумати, що мені набагато легше бути тут (в Лондоні), ніж там (в Україні). Я дуже сподіваюся, що ця війна незабаром закінчиться.

Який мій обов’язок зараз? Як я можу допомогти, по можливості, своїй країні, своєму народу там (в Україні)? Я не можу пишатися більше, ніж зараз тим, що я українець. У мене є мрія, що ця війна закінчиться дуже, дуже скоро і ми зможемо відбудувати нашу Україну так, як ми справді хочемо»" – заявив Зінченко.

До речі, Олександр фінансово допомагає українцям. За його словами, він пожертвував близько 1 млн фунтів стерлінгів.

У мережі розкритикували футболіста за подібні слова. Користувачі вважають, що Олександр лицемірить, говорячи, що готовий змінити своє розкішне життя в Лондоні на окоп. Інші зазначили, що відомі футболісти допомагають акумулювати гроші, які йдуть на допомогу військовим, а тому їм нема чого робити на фронті.

Нагадаємо, "Арсенал" Зінченка пробився до чвертьфіналу Ліги чемпіонів, де зіграє з "Баварією". У минулому раунді ЛЧ Каноніри пройшли "Порту".