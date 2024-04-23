"Сонце встає завдяки Путіну": російський чиновник вразив холуйством

Колишній спортсмен тепер працює на російську пропаганду

Глава Федерації спортивної боротьби Росії (ФСБР), олімпійський чемпіон Михайло Маміашвілі, який напередодні назвав українських спортсменів "донощиками", заявив, що всі досягнення російських спортсменів є перемогами президента РФ Володимира Путіна.

Відповідну заяву Маміашвілі наводить Р-Спорт. У мережі лише посміялися зі слів чиновника.

"Борцівська світова спільнота монолітна і єдина в тому, що нелюдяно приймати ті рішення, які зневажають усі загальнолюдські цінності та основи Олімпійської хартії.

Сьогодні все трактується так, що будь-яка перемога – не має значення, на якому майданчику – це перемога Путіна. Ми це чули. І, звісно, це перемога нашого президента, а як інакше?" — сказав Маміашвілі.

У мережі висміяли заяву Маміашвілі. Користувачі жартують, що завдяки Путіну встає сонце, а до невдач росіян глава Кремля не має відношення, адже всі невдачі — це "підступи англосаксів, печенігів і ящерів". Також користувачі зазначили, що своїми словами голова ФСБР фактично закрив питання про "нейтральність" російських борців, які хотіли поїхати на Олімпіаду-2024.

Нагадаємо, мер Парижа Анн Ідальго заявила, що не хоче бачити росіян на Олімпійських іграх. Після цього Маміашвілі порівняв російських спортсменів із солдатами вермахту.