"Ми пам’ятаємо, скільки Росія порушувала олімпійське перемир’я": Говорова про усунення "нейтральних" атлетів

Титулована спортсменка вважає, що росіянам та білорусам немає місця у Парижі-2024

Через три місяці в Парижі стартують літні Олімпійські ігри Париж-2024. Це перші для України Ігри в умовах повномасштабного вторгнення, яке розпочалося за кілька днів після завершення зимової Олімпіади Пекін-2022.

Про боротьбу з присутністю на головних спортивних змаганнях 4-річчя так званих "нейтральних" атлетів із Росії та Білорусі "Телеграфу" розповідає бронзова призер Ігор Сідней-2000 у потрійному стрибку, а нині радник керівника Офісу президента з питань спорту Олена Говорова. Повністю інтерв’ю можна прочитати тут.

"З початку війни Мінмолодьспорт, НОК України, профільні федерації, Комісія атлетів НОК на чолі з Георгієм Зантараєю збирає всі докази того, як російські спортсмени можуть бути пов’язані зі своєю державою. Я знаю, що нещодавно Комісія атлетів МОК зустрічалася з нашою комісією, вони проводили онлайн-зустріч з приводу того, які є докази, як буде працювати комісія, що можуть самі атлети зробити на цьому шляху. порушення, ми одразу їх фіксуємо.

Це не лише спортсмени, не лише працівники НОК, Міністерства чи федерацій, це й величезна кількість активістів, які допомагають відстежувати активність "нейтральних" спортсменів. Наше завдання сьогодні – боротися за наше право змагатись на Іграх, без участі спортсменів РФ та РБ. Не існує статусу нейтрального атлета, вони все одно представляють свою країну, асоціюються з країною-агресором. Тому наше завдання сьогодні – надати більше доказів порушень так званого статусу нейтрального атлета”, – наголосила титулована спортсменка.

Також Говорова додала: "Ми пам’ятаємо, скільки Росія порушувала олімпійське перемир’я, ми пам’ятаємо, скільки було скандалів зі спортсменами цієї країни щодо допінгу. Тому якщо Росія повертається до олімпійського руху, навіть якщо це нейтральні спортсмени – це завжди хаос, завжди порушення, це не про олімпійські принципи. І всі ці докази ми збираємо, прописуємо та надаємо МОК”.

Олімпійські ігри відбудуться у Парижі з 26 липня по 11 серпня. Наразі аналітики пророкують збірній України 13 нагород змагань.