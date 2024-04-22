"Стукачі та донощики": в РФ образили українських спортсменів

Російський спортивний функціонер намагається догодити владі РФ

Голова Федерації спортивної боротьби Росії олімпійський чемпіон Михайло Маміашвілі назвав українських борців ізгоями, при цьому саме росіян не хочуть бачити на міжнародній арені. До речі, функціонер раніше пригрозив Франції танками, якщо у Париж не пустять спортсменів із РФ.

Відповідний коментар Маміашвілі наводить Р-Спорт. Михайло спочатку пожалів українських борців, а потім назвав їх стукачами та донощиками.

"Наші брати, українські борці – вони нещасні люди, мені шкода на них дивитися. Шкода.

Вони, на превеликий жаль, опинилися під тиском свого політичного керівництва, вони виявилися ізгоями. Вони не спілкуються, вони не беруть участь у жодних посиденьках, у будь-якому заході, який відбувається, на жаль.

Вони йдуть з опущеними головами, і постійно йде стукацтво, донесення. Це так принизливо і так ганебно. Але, напевно, іноді й через це теж треба пройти”, – сказав Маміашвілі.

Нагадаємо, Маміашвілі нещодавно порівняв війська вермахту з російськими спортсменами. Функціонер так відреагував на слова мера Парижа Анн Ідальго, яка не хоче бачити росіян на Іграх-2024.