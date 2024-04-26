Посилена охорона для збірної на Євро: команду Реброва візьмуть під особливий контроль

Захист та боротьба з усіма можливими небезпеками є пріоритетом у роботі Міністерства внутрішніх справ ФРН

Під час Євро-2024 у Німеччині збірній України з футболу нададуть посилену охорону. Команда вийшла у фінальну частину змагань, обігравши у фіналі плей-офф збірну Ісландії.

Про те, що німецькі органи безпеки приділятимуть особливу увагу саме українській команді, повідомила міністр внутрішніх справ ФРН Ненсі Фезер в інтерв’ю німецькому виданню Rheinische Post. Міністр це пов’язала із ситуацією навколо України.

Фезер підкреслила, що захист та боротьба з усіма "можливими небезпеками" є пріоритетом у роботі її відомства. "Це одна з найбільших футбольних подій у світі, яка відбувається в особливо напруженій політичній ситуації. Це передбачає багато викликів", — зазначила вона.

На чемпіонаті Європи сили безпеки захищатимуть усі команди, вболівальників та гостей — і особливо, звісно, українську команду: ми робимо все можливе, щоб убезпечити їх у Німеччині, тут діятимуть ще вищі заходи безпеки. На тлі війни Росії проти України східноєвропейці вважаються надзвичайно вразливими під час перебування на чемпіонаті, наголошує інформаційне агентство SID.

Чемпіонат Європи з футболу 2024 року проходитиме з 14 червня по 14 липня у Берліні, Дюссельдорфі, Кельні, Франкфурті-на-Майні, Гельзенкірхені, Гамбурзі, Лейпцигу, Мюнхені, Штутгарті та Дортмунді. Збірна України зіграє на Євро-2024 у групі Е, де її суперниками стануть Бельгія, Словаччина та Румунія.