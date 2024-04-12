Чи зіграє на Євро? Спортивний лікар дав прогноз на відновлення Циганкова

Йтиметься, мінімум, про 6-8 тижнів відновлення

Спортивний лікар Дмитро Бабелюк прокоментував нову травму футболіста збірної України та іспанської "Жирони" Віктора Циганкова, через яку 26-річний футболіст пропустить матч проти "Атлетіко" Мадрид. Наприкінці березня гравець разом із національною командою пробився на Євро-2024.

Лікар вважає, що відновлення після нової травми триватиме від 6 до 8 тижнів. Отже, під загрозою виступ Циганкова на Євро-2024, зазначає Бабелюк у своєму Телеграм-каналі.

"На носі ЄВРО нам потрібен Віктор готовим. Зараз дуже важливо якісно заменеджити цю проблему і не форсувати гравця, що може призвести до тривалих проблем, як у випадку з Зінченком", — вважає лікар.

Крім того, Бабелюк зазначив: "Не минуло й місяця після форсованого відновлення Віктора від травми зв’язки коліна, як наслідки не змусили на себе довго чекати. Як я зазначав раніше, не таким небезпечним було саме форсування, як те, що Віктор одразу почав грати по 80-90 хвилин за збірну і клуб Така тактика піддає організм значним навантаженням після тривалої паузи, що значно підвищує ризик отримання будь-якої травми.

Поки невідомо, наскільки серйозною є травма. Є надія, що це лише перевантажений м’яз і там немає структурних порушень, а отже Віктор зможе зіграти вже за кілька днів. Натомість, якщо травма литкового м’яза таки підтвердиться, то йтиметься про мінімум 6-8 тижнів відновлення, а значить виліт до кінця сезону".

Цього сезону Віктор Циганков провів 24 матчі в Ла Лізі. Він відзначився 6 голами та 4 гольовими передачами.

Чемпіонат Європи з футболу пройде з 14 червня по 14 липня у Німеччині. Збірна України на груповому етапі зіграє з командами Румунії, Словаччини та Бельгії.