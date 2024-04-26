Усиленная охрана для сборной на Евро: команду Реброва возьмут под особый контроль

Защита и борьба со всеми "мыслимыми опасностями" является приоритетом в работе Министерства внутренних дел ФРГ

Во время Евро-2024 в Германии сборной Украины по футболу предоставят усиленную охрану. Команда вышла в финальную часть соревнований, обыграв в финале плей-офф сборную Исландии.

О том, что немецкие органы безопасности будут особое внимание уделять именно украинской команде, сообщила министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер в интервью немецкому изданию Rheinische Post. Министр это связала с ситуацией вокруг Украины.

Фезер подчеркнула, что защита и борьба со всеми "мыслимыми опасностями" является приоритетом в работе ее ведомства. "Это одно из крупнейших футбольных событий в мире, которое происходит в особо напряженной политической ситуации. Это предполагает много вызовов", — отметила она.

На чемпионате Европы силы безопасности будут защищать все команды, болельщиков и гостей — и особенно, конечно, украинскую команду: мы делаем все возможное, чтобы обезопасить их в Германии, здесь будут действовать еще более высокие меры безопасности. На фоне войны России против Украины восточноевропейцы считаются чрезвычайно уязвимыми во время пребывания на чемпионате, подчеркивает информационное агентство SID.

Чемпионат Европы по футболу 2024 будет проходить с 14 июня по 14 июля в Берлине, Дюссельдорфе, Кельне, Франкфурте-на-Майне, Гельзенкирхене, Гамбурге, Лейпциге, Мюнхене, Штутгарте и Дортмунде. Сборная Украины сыграет на Евро-2024 в группе Е, где ее соперниками станут Бельгия, Словакия и Румыния.