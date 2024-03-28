На дві сходинки вгору: Україна підніметься у рейтингу ФІФА після виходу на Євро

Національна збірна підніметься з 24-го на 22-е місце

Збірна України покращить свої позиції у рейтингу ФІФА після березневих матчів – завдяки виходу у фінальну частину чемпіонату Європи-2024. Команда підніметься на 2 позиції нагору.

Зараз команда Сергія Реброва знаходиться на 24-му рядку в рейтингу ФІФА. Однак після найближчого оновлення цього списку, яке відбудеться 4 квітня, збірна України опиниться на 22-й ступені, повідомляє джерело ESPN у соцмережі Х.

Завдяки перемогам над командами Боснії та Герцеговини та Ісландії збірна України випередить Південну Корею та Австралію. Водночас трійка провідних команд світу залишиться незмінною — Аргентина, Франція, Бельгія.

Зі збірною Бельгії нашій команді доведеться зіграти на груповому етапі Євро-2024. Також до квартету з українцями на чемпіонаті Європи потрапили Словаччина та Румунія. Збірна Румунії у свіжому рейтингу перебуватиме на 46-й позиції, а Словаччина – на 48-ій.

Чемпіонат Європи з футболу 2024 року прийматиме Німеччина. Турнір триватиме з 14 червня по 14 липня у 10 містах на 10 стадіонах. Збірна України проведе свої матчі у Мюнхені, Дюссельдорфі та Штутгарті.