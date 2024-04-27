МОК допустив на Олімпіаду дві сторони конфлікту: Бах відповів на випади Росії

Німецький спортивний функціонер своєю заявою, напевно, викликав істерику в РФ

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) допустить палестинських спортсменів на Олімпіаду-2024. Напередодні МОК вирішив допустити ізраїльських атлетів на Ігри в Парижі, що дуже не сподобалося РФ.

Про це заявив глава МОК Томас Бах у коментарі france24. МОК допустить палестинських атлетів до Олімпіади-2024, навіть якщо вони не пройдуть кваліфікацію.

"Ми взяли на себе чітке зобов’язання, що навіть якщо жоден (палестинський) спортсмен не зможе відібратися… тоді НОК (Національний олімпійський комітет) Палестини отримає вигоду від запрошень, як і інші національні олімпійські комітети, які не мають кваліфікованих спортсменів.

Таких атлетів буде від шести до восьми”, – сказав Бах.

Крім того, Бах пояснив, чому МОК наклав санкції проти РФ, дозволивши їм виступити на Іграх-2024 лише у нейтральному статусі та з іншими обмеженнями. Німець зазначив, що "ситуація між Ізраїлем та Палестиною зовсім інша".

Нагадаємо, у РФ заявили, що Бах став президентом МОК за їх допомогою, а тепер Томас ухвалює рішення проти Росії.