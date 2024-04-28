На чому їздять зірки українського футболу: авто Ярмоленка, Мудрика та інших

Українські футболісти не надто хизуються розкішними фото в соцмережах

Про автопарк Роналду, який спустив на розкішні тачки мільйони доларів, ми уже розповідали. А сьогодні вирішили дізнатись, хто з українських футболістів на яких автомобілях їздить.

Усі вони мають хорошу зарплату, адже більшість з них є або була членами найвідоміших футбольних клубів світу. Давайте дізнаємось, чи збираються українські зірки футболу витрачати великі гроші на автомобілі.

Андрій Ярмоленко

Колись Андрій Ярмоленко придбав собі супер розкішне Maserati. Вартість такого авто складала близько 200 тисяч доларів. Один із найкращих бомбардирів збірної України зізнається, що максимально не задоволений автомобілем і вважає його незручним. Футболіст казав, що він був "молодим і дурним", коли ухвалював це рішення, адже авто взимку не їде, ну і для сім’ї з дітьми воно максимально не практичне.

Maserati Quattroporte Sport GT S має 4,7-літровий бензиновий двигун потужністю в 439 кінських сил та задній привід. У свій час автомобіль був дуже популярним.

Євген Коноплянка

34-річний лівий вінгер збірної України нещодавно розпрощався з румунським клубом і, як стверджують численні чутки, готується завершувати кар'єру і стати агентом. Свого часу футболіст зізнавався, що їздив на Ладі Калині, а ще двома його улюбленими марками авто є Mazda та Mercedes-Benz. Зокрема, Коноплянка володіє розкішним Mercedes-Benz GL63. Коштує автомобіль близько 130 тисяч доларів. Він оснащений 5,5-літровим двигуном потужністю в 557 кінських сил.

Михайло Мудрик

Михайло Мудрик, який зараз проживає у Лондоні, нещодавно придбав спортивний кросовер Audi SQ8 останньої моделі. Своєю покупкою вінгер лондонського "Челсі" похвалився у соцмережах.

Єгор Ярмолюк

Атакувальний півзахисник клубу "Брентфорд" зіштовхнувся у Лондоні з проблемою, пов'язаною зі страховкою на авто. Він придбав для себе BMW M5, але не зміг його застрахувати, тому машину довелось продати. Згодом Ярмолюк пересів на BMW M4.

Денис Гармаш

Екс-півзахисник "Динамо" та збірної України свого часу володів Porsche Panamera. У грудні 2017 року його автомобіль розстріляли невідомі. Нападників так і не знайшли. Зараз невідомо, на якому авто їздить 34-річний півзахисник "Металіста 1925".

Андрій П'ятов

Раніше голкіпер "Шахтаря" мав Audi Q7, але у Києві її вкрали. Злочинців так і не знайшли. Тому єдиним автомобілем П'ятова є спорткар Nissan GT-R. Він коштує від 120 до 240 тисяч доларів.

Андрій Лунін

Воротар іспанського клубу "Реал Мадрид" і збірної України нещодавно отримав розкішний електрокар у подарунок. Такі авто отримали усі футболісти "Реалу" від BMW. Український футболіст обрав авто на платформі М50, вартість його складає понад 100 тисяч доларів.

Віталій Миколенко

Футболіст Віталій Миколенко після виходу України на чемпіонат Європи у 2019 році вирішив зробити собі подарунок. За переконливу гру він отримав 4 млн доларів, тому не дивно, що він зміг викласти за новенький Mercedes-Benz GLE близько 120 тисяч доларів.

Раніше "Телеграф" також писав, на яких авто їздять головні дорожники різних областей України. В їхніх деклараціях зустрічаються як спорткари, так і доволі незвичайні екземпляри на кшталт причепа чи радянського автобуса.