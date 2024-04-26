Стопами легенди українського футболу: у кар’єрі Луніна може бути несподіваний поворот

Українець уже відіграв майже у 30 матчах

Воротар збірної України та мадридського "Реала" Андрій Лунін, який видає свій найкращий сезон, зацікавив "Мілан". Раніше у послугах українського футболіста були зацікавлені команди з Німеччини, Франції та Англії.

Як пише каталонське видання El Nacional, поки що немає інформації про те, на якій стадії переговори міланського та мадридського клубів. Як відомо, угода гравця збірної України з командою з Мадриду діє до літа 2025 року.

Якщо ж до 1 січня наступного року Лунін не підпише новий контракт із "Реалом", то будь-який з охочих клубів зможе розпочати з ним переговори. Якщо вони пройдуть успішно, українець безкоштовно приєднається до своєї команди влітку 2025 року.

Раніше у ЗМІ була інформація про те, що у послугах Луніна зацікавлені "Манчестер Юнайтед", "ПСЖ" та "Баварія". При цьому до конкретики поки що не доходило.

Також журналісти писали, що український страж воріт не прийняв пропозицію керівництва мадридського "Реала" про продовження контракту.

Щодо "Мілана", то ця команда є однією з найтитулованіших у своїй країні. Міланці 19 разів вигравали титул Серії А. Саме там виступав легендарний український футболіст Андрій Шевченко, котрий свого часу отримував "Золотий м’яч".

У поточному сезоні Лунін відіграв 28 матчів у всіх турнірах, у яких пропустив 25 голів та 12 разів завершував матч на сухо.

Раніше "Телеграф" писав про те, що Лунін назвав умову, за якої готовий залишитися в іспанському "Реалі".