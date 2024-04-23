"У нинішніх умовах будь-яка медаль, завойована нашими спортсменами, це вже успіх": призер Сіднея-2000 Говорова

Титулована спортсменка не розуміє сенсу підраховувати медалі

Через три місяці в Парижі стартують літні Олімпійські ігри Париж-2024. Це перші для України гри в умовах повномасштабного вторгнення, яке розпочалося за кілька днів після завершення зимової Олімпіади Пекін-2022.

Своїми прогнозами щодо виступу збірної України з "Телеграфом" поділилася бронзова призерка Ігор Сідней-2000 у потрійному стрибку, а нині радник керівника Офісу Президента з питань спорту Олена Говорова. Повністю інтерв’ю можна прочитати тут.

"У нинішніх умовах будь-яка медаль, здобута нашими спортсменами, це вже успіх", — зазначає Говорова.

Щодо кількості нагород, вона додає: "Ви ж знаєте, я спортсменка, у нас не прийнято рахувати медалі вголос (посміхається). Я взагалі не розумію підрахунку медалей, тим паче золотих. Я вам наведу приклад. Яна Клочкова у Сіднеї-2000 завоювала три медалі (дві золота та срібло), в Афінах-2004 ще два золота – чотири золота.

На що ми звертаємо увагу, якщо говоримо про розвиток спорту в країні? На наші найсильніші види спорту ми маємо дивитися всебічно, а не лише рахувати медалі. Говорячи про плавання, ми пам’ятаємо Сідней та Афіни, і який ступор був після цього. Тільки останніми роками ми бачимо, що Михайло Романчук та Владислав Бухов виходять на новий рівень, демонструють результати. Якщо ми говоримо про розвиток спорту, слід дивитися не лише на медалі на Олімпійських Іграх. Є таланти, які виборюють нагороди на Олімпійських Іграх, є певний відсоток характеру теж... Бувають і такі випадки на Олімпійських іграх".

Також призер Олімпіади додала: "Медалі будуть на Олімпійських Іграх, я впевнена. А скільки і які, це лише час покаже".

Олімпійські ігри відбудуться у Парижі з 26 липня по 11 серпня. Наразі аналітики пророкують збірній України 13 нагород змагань.