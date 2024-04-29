Збірна України з гімнастики: перемога на ЧЄ як гучна заявка перед Олімпіадою

Українські гімнасти вдруге в історії виграли командний турнір чемпіонату Європи

В італійському Ріміні завершився чемпіонат Європи зі спортивної гімнастики серед чоловіків, який став знаковим для збірної України. Наша команда, яка вперше за довгий час зібрала всіх найсильніших вітчизняних гімнастів, зуміла здобути перемогу в багатоборстві.

Збірну України на цьому турнірі представляли і олімпійський чемпіон Ріо-2016 Олег Верняєв, який напередодні Олімпіади Токіо-2020 отримав дискваліфікацію за застосування допінгу, і нова зірка української гімнастики Ілля Ковтун, і спортсмени, які весь цей час перебували на "других ролях", але, безумовно, зіграли важливе значення в успіху збірної.

Випередили британців та господарів

Турнір у командному багатоборстві відбувся в останній день змагань у Ріміні та став тріумфальним для команди Геннадія Сартинського. Український квінтет у складі Іллі Ковтуна, Олега Верняєва, Ігоря Радівілова, Назара Чепурного та Радомира Стельмаха стала переможцем змагань, продемонструвавши результат 255,762 за підсумками всіх видів програми. У фіналі українці випередили команди Великобританії (255,429), які взяли срібло, та бронзових призерів італійців (252,560), господарів турніру.

Першим номером команди на нинішньому чемпіонаті Європи несподівано став Олег Верняєв, але це й не дивно. Олімпійський чемпіон Ріо-2016 довгий час відбував дискваліфікацію, але повернувшись на поміст з перших стартів почав боротися за медалі. А на Євро у Ріміні сенсаційно завоював срібло в особистому багатоборстві. У той же час, Ілля Ковтун у найпрестижнішому виді програми фінішував лише на 6-му місці. І нехай у фіналах окремих вправ картина різко змінилася – Ковтун став дворазовим чемпіоном Європи, тоді як Верняєв жодного разу не піднімався на п’єдестал пошани, навіть за бронзовою медаллю тренерський штаб команди вирішив довірити лідерство саме Олегу.

І срібний призер Євро у багатоборстві виступив у командному турнірі на всіх снарядах, принісши до скарбнички збірної найбільшу кількість очок. При цьому дуже важливо, що Верняєв не зірвав жодної вправи на снарядах, отримавши від суддів оцінки від 13.066 до 15,200. На чотирьох із шести снарядів виступав Ілля Ковтун, отримавши за виступ на паралельних брусах найвищі цього дня 15,800 бала. На трьох снарядах виступили бронзовий призер змагань в опорному стрибку Назар Чепурний та Радомир Стельмах, і на двох – ветеран збірної України Ігор Радівілов.

Суміш молодості та досвіду

Загалом у нашій команді є чітка градація на молодих атлетів та ветеранів. Тому ж Радівілову зараз 31 рік (у жовтні цього року виповниться 32). Верняєв на рік молодший за товариша по команді (у вересні виповниться 31).

А у трійці Ковтун-Чепурний-Стельмах найтитулованіший Ілля Ковтун є не найстаршим – 20 років. Чепурному 21 рік, тоді як Стельмаху – лише 18-ть. Так чи інакше, трійка спортсменів народилася в "нульових" роках і, судячи з результатів, є чудовою зміною ветеранам Верняєву та Радивілову, які після Ігор у Парижі напевно підуть із великого спорту.

Перемога у медальному заліку

Окрім успіху у командному багатоборстві нашої збірної також варто відзначити успіх українців у медальному заліку. З трьома золотими, однією срібною та бронзовою медаллю українці випередили британців (2 золоті медалі) та решту команд, які завоювали по одному золоту.

Утім, українці цей чемпіонат Європи виграли не лише за рахунок більшої кількості золотих нагород, а й за загальною кількістю медалей. У нашої команди – 5 нагород, тоді як у команди Кіпру – 4 медалі, Великобританії – 3, Італії – 2, а ще десять команд – по одній нагороді.

Можна було б сказати, що збірна України мала на нинішньому ЧЄ тотальну перевагу, але цьому заважає одне але. В індивідуальному багатоборстві Олег Верняєв поступився кіпріоту Маріосу Георгі всього .... 0,134 тисячні бали – мікроскопічне відставання за мірками гімнастики. Та й невдача Ковтуна в тому ж багатоборстві. Так-так, 6-е місце, безумовно, невдача для спортсмена, який у цій дисципліні завойовував срібло та бронзу двох останніх чемпіонатів світу та дві бронзи чемпіонатів Європи.

Повторення успіху 4-річної давнини та історичне коріння

До речі, нинішня перемога чоловічої збірної України у командному багатоборстві вже не перша. На чемпіонаті Європи-2020 у Мерсіні (Туреччина), команда у складі Ігор Радівілов, Владислав Грико, Петро Пахнюк, Роман Ващенко та Євген Юденков обійшла збірні Туреччини та Угорщини. Тоді ж чемпіоном у командному багатоборстві стала і юніорська збірна України на чолі з Іллєю Ковтуном. А сам Ілля завоював ще чотири золота в індивідуальних вправах, включаючи найпрестижніше багатоборство.

Ці успіхи є підтвердженням славних традицій української гімнастики ще на зорі становлення Незалежності. Першим чемпіонатом Європи, на якому виступила збірна України, став турнір 1992 року. Тоді змагання у командному багатоборстві не проводились, але чемпіоном в індивідуальному багатоборстві став Ігор Коробчинський. Він став чемпіоном у вправі на коні, а Рустам Шаріпов – у вправі на перекладині. Також Коробчинський та Шаріпов на двох виграли чотири срібла у вільних вправах, опорному стрибку та вправі на брусах.

З 3 золотими та 4 срібними нагородами українські гімнасти посіли 1-е місце у медальному заліку. Команда виграла свій перший же історичний турнір, в якому брала участь.

Олімпійські перспективи

На Іграх у Парижі українці мають боротися з традиційно сильними азіатськими командами та збірною США. Це, крім того, доведеться підтверджувати титул найсильнішого в Європі. На попередніх Іграх-2020 у Токіо, срібло-бронзу вибороли команди Японії та Китаю, тоді як чемпіоном стала нині дискваліфікована команда ОКР. На Іграх-2016 збірна Японії обійшла команду Росії, яка, у свою чергу, відтіснила Китай на 3 місце. Але, вже один той факт, що українці обійшли дуже сильну команду Великобританії, разом із дискваліфікацією росіян, дає нам велику психологічну перевагу перед головним стартом року та чотириріччя загалом.

Чемпіонат Європи став останнім великим турніром перед Іграми-2024 у Парижі. Вже менш як за три місяці, у суботу, 27 липня, стартує олімпійський гімнастичний турнір. Змагання у столиці Франції триватимуть десять днів і завершаться у понеділок, 5 серпня. І це, безумовно, буде один із пріоритетних турнірів для українських уболівальників на Іграх у Парижі. Від гімнастів ми чекаємо на медалі, і не одну.