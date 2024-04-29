Сборная Украины по гимнастике: победа на ЧЕ, как громкая заявка перед Олимпиадой

Украинские гимнасты во второй раз в истории выиграли командный турнир чемпионата Европы

В итальянском Римини завершился чемпионат Европы по спортивной гимнастике среди мужчин, который стал знаковым для сборной Украины. Наша команда, впервые за долгое время собравшая всех сильнейших отечественных гимнастов, сумела завоевать победу в многоборье.

Сборную Украины на этом турнире представляли и олимпийский чемпион Рио-2016 Олег Верняев, который накануне Олимпиады Токио-2020 получил дисквалификацию за применение допинга, и новая звезда украинской гимнастики Илья Ковтун, и спортсмены, которые все это время находились на "вторых ролях", но, безусловно, сыграли важнейшее значение в успехе сборной.

Опередили британцев и хозяев

Турнир в командном многоборье состоялся в последний день соревнований в Римини и стал триумфальным для команды Геннадия Сартинского. Украинский квинтет в составе Ильи Ковтуна, Олега Верняева, Игоря Радивилова, Назара Чепурного и Радомира Стельмаха стал победителем соревнований, продемонстрировав результат 255,762 по итогам всех видов программы. В финале украинцы опередили команды Великобритании (255,429), которые взяли серебро, и бронзовых призеров итальянцев (252,560), хозяев турнира.

Первыми номером команды на нынешнем чемпионате Европы неожиданно стал Олег Верняев, но это и неудивительно. Олимпийский чемпион Рио-2016 долгое время отбывал дисквалификацию, но вернувшись на помост с первых же стартов начал бороться за медали. А на Евро в Римини сенсационно завоевал серебро в личном многоборье. В то же время, Илья Ковтун в самом престижном виде программы финишировал лишь на 6-м месте. И пусть в финалах отдельных упражнений картина резко поменялась – Ковтун стал двукратным чемпионом Европы, в то время как Верняев ни разу не поднимался на пьедестал почета, даже за бронзовой медалью, тренерский штаб команды решил доверить лидерство именно Олегу.

И серебряный призер Евро в многоборье выступил в командном турнире на всех снарядах, принеся в копилку сборной наибольшее количество очков. При этом, очень важно, что Верняев не сорвал ни одного упражнения на снарядах, получив от судей оценки от 13.066 до 15,200. На четырех из шести снарядов выступал Илья Ковтун, получив за выступление на параллельных брусьях самые высокие в этот день 15,800 балла. На трех снарядах выступили бронзовый призер соревнований в опорном прыжке Назар Чепурный и Радомир Стельмах, и на двух – ветеран сборной Украины Игорь Радивилов.

Смесь молодости и опыта

Вообще, в нашей команде есть четкая градация на молодых атлетов и ветеранов. Тому же Радивилову сейчас 31 год (в октябре нынешнего года исполнится 32). Верняев на год младше товарища по команде (в сентябре исполнится 31).

А в тройке Ковтун-Чепурной-Стельмах самый титулованный Илья Ковтун является не самым старшим – 20 лет. Чепурному 21 год, в то время как Стельмаху – всего 18-ть. Так или иначе, тройка спортсменов родилась в "нулевых" годах и, судя по результатам, является отличной сменой ветеранам Верняеву и Радивилову, которые после Игр в Париже наверняка уйдут из большого спорта.

Победа в медальном зачете

Кроме успеха в командном многоборье нашей сборной также стоит отметить успех украинцев в медальном зачете. С тремя золотыми, одной серебряной и бронзовой медалью украинцы опередили британцев (2 золотые медали) и остальные команды, завоевавшие по одному золоту.

Впрочем, украинцы этот чемпионат Европы выиграли не только за счет большего количества золотых наград, но и по общему количеству медалей. У нашей команды – 5 наград, в то время как у команды Кипра – 4 медали, Великобритании – 3, Италии – 2, а еще десяти команд – по одной награде.

Можно было бы сказать, что у сборной Украины было на нынешнем ЧЕ тотальное преимущество, но этому мешает одно. В индивидуальном многоборье Олег Верняев уступил киприоту Мариосу Георгиу всего…. 0,134 тысячных балла – микроскопическое отставание по меркам гимнастики. Ну и неудача Ковтуна в том же многоборье. Да-да, 6-е место, безусловно, неудача для спортсмена, который в этой дисциплине завоевывал серебро и бронзу двух последних чемпионатов мира и две бронзы чемпионатов Европы.

Повторение успеха 4-летней давности и исторические корни

Кстати, нынешняя победа мужской сборной Украины в командном многоборье уже не первая. На чемпионате Европы-2020 в Мерсине (Турция), команда в составе Игорь Радивилов, Владислав Грико, Петр Пахнюк, Роман Ващенко и Евгений Юденков обошла сборные Турции и Венгрии. Тогда же чемпионом в командном многоборье стала и юниорская сборная Украины во главе с Ильей Ковтуном. А сам Илья завоевал еще четыре золота в индивидуальных турнирах, включая самое престижное многоборье.

Эти успехи являются подтверждением славных традиций украинской гимнастики еще на заре становления Независимости. Первым чемпионатом Европы, на котором выступила сборная Украины, стал турнир 1992 года. Тогда соревнования в командном многоборье не проводились, но чемпионом в индивидуальном многоборье стал Игорь Коробчинский. Он же стал чемпионом в упражнении на коне, а Рустам Шарипов – в упражнении на перекладине. Также Коробчинский и Шарипов на двоих выиграли четыре серебра в вольных упражнениях, опорном прыжке и упражнении на брусьях.

С 3 золотыми и 4 серебряными наградами украинские гимнасты заняли 1-е место в медальном зачете. Команда выиграла свой первый же, исторический турнир, в котором принимала участие.

Олимпийские перспективы

На Играх в Париже украинцам предстоит борьба с традиционно сильными азиатскими командами и сборной США. Это кроме того, что придется подтверждать титул сильнейшего в Европе. На предыдущих Играх-2020 в Токио, серебро-бронзу завоевали команды Японии и Китая, в то время как чемпионом стала ныне дисквалифицированная команда ОКР. На Играх-2016 сборная Японии обошла команду России, которая, в свою очередь, оттеснила Китай на 3-е место. Но, уже один тот факт, что украинцы обошли очень сильную команду Великобритании, вкупе с дисквалификацией россиян, дает нам большое психологическое преимущество перед главным стартом года и четырехлетия в целом.

Чемпионат Европы стал последним большим турниром перед Играми-2024 в Париже. Уже менее чем через три месяца, в субботу, 27 июля, стартует олимпийский гимнастический турнир. Соревнования в столице Франции продлятся десять дней и завершатся в понедельник, 5 августа. И это, безусловно, будет один из приоритетных турниров для украинских болельщиков на Играх в Париже. От гимнастов мы ждем медалей, и не одной.