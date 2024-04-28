Вдруге в історії: українські гімнасти тріумфували на Євро

Українці блискуче виступили на Євро-2024 з гімнастики

У неділю, 28 квітня, збірна України зі спортивної гімнастики здобула золоті медалі у командному багатоборстві на чемпіонаті Європи-2024. Напередодні українці виграли кілька медалей в особистих дисциплінах та багатоборстві.

Про це повідомляє "Телеграф". Раніше українці лише одного разу вигравали ЧЄ у цій дисципліні, до цього був успіх на Євро-2020 у Туреччині.

На турнірі у Ріміні (Італія) українці набрали 255,762 бала. Цього вистачило, щоб випередити Велику Британію (255,429) та Італію (252,560). Синьо-жовтих на змаганнях представляли: Ілля Ковтун, Олег Верняєв, Ігор Радівілов, Назар Чепурний та Радомир Стельмах.

Нагадаємо, в Італії Ковтун став дворазовим чемпіоном Європи, перемігши у вправах на брусах та на перекладині. Чепурний виграв "бронзу" в опорному стрибку, а Верняєв — "срібло" у багатоборстві.

Раніше повідомлялося, що Олімпійські ігри-2024 пройдуть без російських гімнастів. У РФ поскаржилися на дискримінацію за національною ознакою у питанні допуску на Ігри.

Нагадаємо, 2023 року в чоловічій збірній України зі спортивної гімнастики пролунав гучний скандал.