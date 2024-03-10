Українець Чепурний виграв "золото" на престижному турнірі з гімнастики (відео)

Українець виграв другу медаль у сезоні

Український гімнаст Назар Чепурний став переможцем етапу Кубка світу зі спортивної гімнастики у Баку (Азербайджан). Напередодні українець Ілля Ковтун виграв "золото" на цьому ж турнірі у вправах на паралельних брусах.

Про перемогу Назара повідомляє пресслужба Міжнародної федерації гімнастики у Twitter. Український гімнаст став найкращим в опорному стрибку, отримавши у сумі 14,900 балів.

"Срібло" завоював Вай Хунг Шек із Гонконгу, а "бронзу" — Гарі Гепворт із Великої Британії.

Зазначимо, це друга нагорода Чепурного цього сезону. На першому етапі Кубка світу у Каїрі (Єгипет) Назар виграв "срібло".

Нагадаємо, влітку 2023 року в українській гімнастиці спалахнув гучний скандал. Український гімнаст Петро Пахнюк публічно розкритикував головного тренера збірної України зі спортивної гімнастики Геннадія Сартинського, звинувативши того у діях, спрямованих проти підготовки та участі гімнаста Іллі Ковтуна в Олімпійських іграх у Парижі. До речі, Ковтун нещодавно оновив особистий рекорд.