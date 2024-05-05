Роналду оформив ідеальний хет-трик (відео)

39-річний португалець продовжує забивати

Форвард "Аль-Насра" Кріштіану Роналду забив 3 голи у ворота "Аль-Вахди" у матчі 30-го туру чемпіонату Саудівської Аравії сезону 2023/24. У квітні CR7 оформив дубль зі штрафних ударів.

Зустріч, яка проходила в Ер-Ріяді на стадіоні "Мрсул Парк", завершилася з рахунком 6:0 на користь господарів. Про це повідомляє "Телеграф".

Лідер "Аль-Насра" КріРо оформив дубль до перерви, забивши на 5-й та на 12-й хвилинах матчу. А у другому таймі португалець відзначився на 52-й хвилині поєдинку. Примітно, що Кріштіану оформив так званий "ідеальний хет-трик", забивши у ворота суперника лівою та правою ногою, а також головою.

До речі, Роналду зробив 66-й хет-трик у кар’єрі, що є світовим рекордом серед гравців, що виступають зараз. Кріштіану в 40 матчах за "Аль-Наср" забив 41 гол і віддав 12 асистів у всіх турнірах цього сезону. За 6 турів до закінчення чемпіонату Саудівської Аравії команда португальця йде другою, відстаючи від "Аль-Хіляля" на 9 очок.

Раніше повідомлялося, що в матчі першості Саудівської Аравії стався скандал, пов’язаний із поведінкою Роналду. Це не вперше, коли португалець опиняється в епіцентрі скандалу.