Роналду оформил идеальный хет-трик (видео)

39-летний португалец продолжает забивать

Форвард "Аль-Насра" Криштиану Роналду забил 3 гола в ворота "Аль-Вахды" в матче 30-го тура чемпионата Саудовской Аравии сезона 2023/24. В апреле CR7 оформил дубль со штрафных ударов.

Встреча, проходившая в Эр-Рияде на стадионе "Мрсул Парк", завершилась со счетом 6:0 в пользу хозяев. Об этом сообщает "Телеграф".

Лидер "Аль-Насра" КриРо оформил дубль к перерыву, забив на 5-й и на 12-й минутах матча. А во втором тайме португалец отличился на 52-й минуте поединка. Примечательно, что Криштиану оформил так называемый "идеальный хет-трик", забив в ворота соперника левой и правой ногой, а также головой.

К слову Роналду сделал 66-й хет-трик в карьере, что является мировым рекордом среди действующих игроков. Криштиану в 40 матчах за "Аль-Наср" забил 41 гол и отдал 12 ассистов во всех турнирах текущего сезона. За 6 туров до окончания чемпионата Саудовской Аравии команда португальца идет второй, отставая от "Аль-Хиляля" на 9 очков.

Ранее сообщалось, что в матче первенства Саудовской Аравии произошел скандал, связанный с поведением Роналду. Это не впервые, когда португалец оказывается в эпицентре скандала.