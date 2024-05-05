Мессі встановив два рекорди, зробивши пента-трик з асистів (відео)

Аргентинець зробив 6 гольових дій в одній грі

У неділю, 5 травня, "Інтер" Маямі розгромив "Нью-Йорк РБ" у матчі регулярного сезону МЛС. За господарів блискучу гру провів аргентинець Ліонель Мессі, який нещодавно допоміг своєму воротареві відбити пенальті.

Мессі оформив 5 асистів та забив один гол у цій грі. Таким чином, він встановив одразу два рекорди МЛС, повідомляє пресслужба ліги у Twitter.

Зустріч, що проходила у Форт-Лодердейлі (штат Флорида, США) на "Чейз Стадіумі", завершилася з рахунком 6:2. Основні події гри розгорнулися у другому таймі, в якому Ліонель оформив пента-трик з асистів, а також відзначився голом. Партнер аргентинця Луїс Суарес відзначився хет-триком, а Матіас Рохас – дублем.

Мессі став першим футболістом МЛС, який зробив 6 гольових дій в одному матчі, а також першим, хто віддав 5 гольових пасів в одній грі. Крім того, все це він зробив за один тайм.

Нагадаємо, товариський матч "Інтера Маямі" зі збірною зірок чемпіонату Гонконгу призвів до гучного скандалу. До речі, під час світового турне Мессі навіть зіграв проти команди Кріштіану Роналду.