Нижче за Ефіопію: озвучено медальний прогноз для України на Олімпіаді-2024

Українським атлетам прогнозують третій найгірший результат в історії

Трохи більше трьох місяців залишилося до відкриття Олімпійських ігор 2024 року. У зв’язку з цим аналітики спрогнозували результати медального заліку майбутньої Олімпіади, в якій візьмуть участь українські спортсмени.

Збірна Україна може розраховувати на 13 медалей — 2 "золота", 3 "срібла" та 8 "бронз", повідомляє Nielsen. Така сама кількість медалей прогнозується ще трьом країнам (Туреччина, Ефіопія, Узбекистан), проте через меншу кількість "золота" та "срібла" в медальному заліку українці посядуть лише 18-е місце.

Варто зазначити, що 13 медалей для України – це повторення третього найгіршого результату на Літніх Олімпійських іграх Афіни-2004. Меншу кількість нагород українці вибороли на дебютній за часів Незалежності Олімпіаді в Атланті-1996 (9). Другим найгіршим результатом стали ОІ-2008 у Пекіні (12).

Головним фаворитом на перемогу в медальному заліку вважаються США, які за прогнозом здобудуть 123 медалі та з величезним відривом стануть найкращим учасником ОІ-2024. На другому місці в прогнозі розташувався Китай (89 медалей), третьою виявилася Великобританія (66). Країна-господиня змагань Франція посіла четверте місце (55 медалей).

Олімпійські ігри-2024 відбудуться у Парижі (Франція) з 26 липня по 11 серпня. Буде розіграно 329 комплектів медалей у 32 видах спорту.