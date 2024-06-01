Збірна України на Євро-2024 з міні-футболу: розклад, трансляції та результати (відео)

Синьо-жовті мають непогані шанси вийти із групи

У суботу, 1 червня, стартує чемпіонат Європи-2024 з міні-футболу під егідою European MiniFootball Federation (EMF). У грудні 2023 року Синьо-жовті кваліфікувалися на чемпіонат світу-2024 з футзалу.

Збірна України розпочне свій шлях на турнірі з групової стадії у квартеті B. Про це повідомляє "Телеграф".

Континентальний чемпіонат відбудеться з 1 по 9 червня 2024 року на арені "Мірза Делібашич" у Сараєво (Боснія та Герцеговини). У турнірі візьмуть участь 24 національні збірні, серед яких і збірна України. Захищає титул чемпіона Європи команда Азербайджану.

Синьо-жовті зіграють на груповій стадії турніру проти Англії, Греції та Казахстану. Ігри нашої команди і не лише покаже YouTube-канал Fotball Hub.

Збірна України на Євро-2024 з міні-футболу: розклад, трансляції та результати (оновлюється)

Субота, 1 червня

Україна — Англія — 12:00

Неділя, 2 червня

Україна — Греція — 16:45

Понеділок, 3 червня

Казахстан — Україна — 20:30

Турнірне становище команд у групі B

Раніше повідомлялося, що українські футзалісти не потиснули руку росіянину у матчі Ліги чемпіонів. Подібний випадок стався і на чемпіонаті світу з фехтування, де українська шаблістка Ольга Харлан не стала тиснути руку росіянці Анні Смірновій.