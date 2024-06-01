Роналду заплакал после поражения: "Аль-Наср" упустил Кубок в серии пенальти (видео)

Португалец не сдержал эмоции после финального свистка

В Саудовской Аравии состоялся финал Кубка короля "Аль-Хиляль" — "Аль-Наср". К слову, за последних довольно успешно выступает португалец Криштиану Роналду.

Поединок, который проходил на стадионе "Король Абдалла Спортс Сити" в Джидде, завершился победой "Аль-Хиляля" со счетом 1:1 (5:4 по пенальти). Об этом сообщает "Телеграф".

Нападающий "Аль-Насра" и сборной Португалии Роналду болезненно воспринял поражение. КриРо упал на газон и начал плакать. Футболиста утешали, но он продолжал лить слезы даже на скамейке запасных, ведь 39-летний португалец не привык проигрывать. К слову, Роналду реализовал свой удар в серии послематчевых пенальти.

Криштиану в текущем сезоне проиграл во всех турнирах с "Аль-Насром", однако стал лучшим бомбардиром саудовской лиги, записав на свой счет 35 голов.

Напомним, CR7 запомнился в саудовской лиге не только огромным числом голов, но и скандальным поведением. Криштиану сделал непристойный жест в адрес болельщиков "Аль-Шабаба" после выкриков "Месси!" с их стороны. Этот случай стал не первым, когда португалец оказался в эпицентре скандала.