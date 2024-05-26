Швейцарія – Чехія: онлайн відеотрансляція фіналу ЧС-2024 з хокею

Сенсаційні фіналісти зіграють за головний трофей року на рівні збірних

У неділю, 26 травня, у Празі (Чехія) на O2 Арені відбудеться фінал чемпіонату світу з хокею з шайбою-2024. У вирішальній грі зустрінуться команди Швейцарії та Чехії.

У прямому ефірі в Україні відео фінальної гри покаже YouTube канал Setanta Sports. Початок зустрічі о 21:20 за київським часом.

Пряма відеотрансляція фіналу чемпіонату світу з хокею-2024 Швейцарія – Чехія (плеєр із трансляцією з’явиться тут ближче до початку гри)

Головні фаворити чемпіонату світу-2024 вилетіли на ранніх стадіях, а тому на глядачів у будь-якому випадку чекає сенсаційний переможець. Збірна Швейцарії ще жодного разу не перемагала на такому рівні, маючи у своєму активі лише 3 "срібла" та 6 "бронз". Чехія, у свою чергу, є фаворитом у вирішальній грі. Команда не лише грає вдома, а й може похвалитися 6 "золотими" нагородами рівня ЧС, щоправда, останній успіх чехів датується 2010 роком.

Обидві команди на турнірі виступали у групі А, де Швейцарія посіла друге місце, а Чехія – третє. У очному матчі на груповій стадії швейцарці здолали чехів по булітам (2:1).

У плей-оф Швейцарія здолала Німеччину (3:1) та Канаду (3:2, Б). Чехія, у свою чергу, пройшла США (1:0) та Швецію (7:3).

Нагадаємо, що хокейні збірні РФ та Білорусі відсторонені від міжнародних змагань до закінчення сезону 2024/25. До речі, нещодавно збірна України виграла чемпіонат світу з хокею в дивізіоні 1B та підвищилася у класі.