Побив лавку та кілька ракеток: російський тенісист із ганьбою покинув "Ролан Гаррос" (відео)

Російський спортсмен знову не стримав емоцій

У п’ятницю, 31 травня, нейтральний тенісист із Росії Андрій Рубльов завершив свої виступи на Відкритому чемпіонаті Франції-2024. Знову не обійшлося без істерики з боку росіянина.

Рубльов у матчі 3-го кола "Ролан Гаррос-2024" поступився італійцеві Маттео Арнальді з рахунком 7:6 (6), 6:2, 6:4. Про це повідомляє "Телеграф".

23-річний італієць вдруге в кар’єрі вийшов до другого тижня ТВШ. Вперше він досяг такого успіху на US Open-2023. Примітно, що Арнальді лише втретє у кар’єрі переміг суперника з топ-10 рейтингу ATP, маючи 8 поразок у таких матчах. Рубльов, у свою чергу, вдруге поспіль завершує свої виступи на "Ролан Гаррос" у 3-му колі.

Відеоогляд матчу Рубльов — Арнальді

По ходу гри Рубльов звично багато кричав і ламав ракетки об корт, а також о своє коліно. Крім того, росіянин побив лавку, на якій він відпочивав під час перерви.

Раніше Рубльов побив себе ракеткою до крові на Підсумковому турнірі ATP у Турині.

Нагадаємо, 6 українок стартувало в основній сітці "Ролан Гаррос-2024". Лише 2 представниці України пробилися до 3-го кола змагань.