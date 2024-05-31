Російського штангіста позбавили олімпійської медалі: нагороду урочисто передадуть іншому спортсмену

Спортсмена покарали за порушення антидопінгових правил

Російського важкоатлета Руслана Албегова позбавлено "бронзи" Олімпійських ігор-2012 за порушення антидопінгових правил. Напередодні у спорті прогримів великий допінг-скандал довкола Китаю.

За інформацією Міжнародного олімпійського комітету (МОК), нагорода Албегова дістанеться Чон Сан Гюну з Південної Кореї. На Іграх у Лондоні росіянин посів третє місце у ваговій категорії понад 105 кг.

Зазначимо, у жовтні 2020 року Міжнародна федерація важкої атлетики (IWF) дискваліфікувала Албегова на чотири роки на підставі бази даних московської антидопінгової лабораторії (LIMS). До речі, медаль передадуть Чон Сан Гюну 9 серпня біля Ейфелевої вежі в Парижі. Усього у Франції перерозподілять медалі 10 атлетам.

Літні Олімпійські ігри в Парижі розпочнуться 26 липня та завершаться 11 серпня. МОК допустив на турнір росіян та білорусів, щоправда, у нейтральному статусі та з іншими обмеженнями. Україна погрожувала бойкотом змагань, однак у травні ухвалила рішення відправити на Ігри свою делегацію. Раніше українським атлетам дали інструкцію зі спілкуванню з росіянами на Олімпіаді-2024.