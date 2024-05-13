Лунін веде переговори з "Реалом": нові подробиці

Голкіпер збірної України може підписати довгостроковий контракт із мадридським "грандом"

Український воротар Андрій Лунін, який вийшов із "Реалом" у фінал Ліги чемпіонів, погодився продовжити контракт із мадридським клубом. Документи буде підписано найближчим часом.

Термін нової угоди – до 2029 року, повідомляє Relevo. Лунін отримуватиме набагато більшу зарплату, ніж раніше. При цьому суму джерело не називає.

Андрій вважає, що йому під силу конкурувати з Тібо Куртуа за місце у стартовому складі, адже "Реал" наступного сезону візьме участь у багатьох турнірах. Зазначається, що "Реал" та Лунін отримали та отримуватимуть пропозиції від інших клубів Європи про трансфер. Обидві сторони уважно вивчають ці варіанти.

У клубі дуже задоволені рівнем, який показав воротар, котрий був минулого літа за крок від того, щоб залишити "Реал". Минулого сезону українець виграв конкуренцію у Кепи Аррісабалаги і провів низку яскравих матчів у складі команди і в Ла Лізі, і в Лізі чемпіонів. Зокрема, матчі проти РБ "Лейпциг" та "Манчестер Сіті".

Лунін цього сезону провів за "Реал" 30 матчів. У цих іграх він пропустив 28 голів та 12 разів відіграв на нуль.

Раніше тренер "Реала" Карло Анчелотті розповів про вибір воротаря на фінал Ліги чемпіонів.