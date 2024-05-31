"Боруссія" Д — "Реал": онлайн-трансляція фіналу Ліги чемпіонів

Головний єврокубковий матч пройде у Лондоні

У суботу, 1 червня, у Лондоні на легендарній арені "Вемблі" відбудеться фінал Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2023/24 "Боруссія" Д — "Реал". Напередодні в Європі прогриміли вирішальні поєдинки у Лізі конференцій та Лізі Європи.

"Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Боруссія" Д — "Реал". Початок зустрічі о 22:00 за київським часом.

Онлайн-трансляція фіналу Ліги чемпіонів "Боруссія" Д — "Реал" (оновлюється)

Вершкові провели відмінний сезон, перемігши в Ла Лізі, однак у Кубку Іспанії Королівський клуб зазнав поразки на ранній стадії. Джмелі, у свою чергу, провалили кампанію в Бундеслізі та Кубку Німеччини, щоправда, все ж таки гарантували собі участь у Лізі чемпіонів 2024/25. Розсудить зустріч словенська бригада арбітрів на чолі зі Славком Вінчичем.

У суботу на "Вемблі" команди битися не просто за трофей, а за велич та місце в історії. "Реал" спробує виграти ЛЧ у 15-й раз, а "Боруссія" Д — вдруге. Мадридці востаннє брали трофей у 2022 році, а дортмундці – у 1997 році.

Зазначимо, команди перетиналися між собою 14 разів: 3 перемоги на рахунку Дортмунда, 6 — на рахунку Мадрида, 5 разів команди грали внічию. Востаннє клуби зустрічалися на груповій стадії ЛЧ 2017/18. Тоді "Реал" відсвяткував дві перемоги: 3:1, 3:2. У тому сезоні Вершкові виграли ЛЧ, перемігши у київському фіналі "Ліверпуль".

Нагадаємо, обидва клуби впевнено виграли свої квартети на груповій стадії турніру. Щобільше, дортмундці стали першими в "групі смерті", випередивши ПСЖ, "Мілан" та "Ньюкасл". Вершкові, у свою чергу, набрали максимум очок у протистоянні з "Наполі", "Брагою" та "Уніоном" (Берлін).

У 1/8 фіналу Ліги чемпіонів "Реал" пройшов німецький РБ Лейпциг, а потім сенсаційно вибив англійський "Манчестер Сіті". У 1/2 фіналу мадридці не без проблем здолали німецьку "Баварію".

"Боруссія" Д у першому раунді плей-оф ЛЧ обіграла нідерландський ПСВ, у другому — іспанський "Атлетіко", а в третьому — французький "Парі Сен-Жермен".