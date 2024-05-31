Лунін визначився: воротар знайшов нову команду в Європі

Голкіпер збірної України перейде до клубу з Манчестера

Воротар збірної України Андрій Лунін вже прийняв рішення залишити мадридський "Реал" цього літа. Більше того, голкіпер попросив свого агента Хорхе Мендеса почати просувати його трансфер, а у "Реалі" про це рішення вже знали кілька днів тому.

За інформацією TodoFichajes гравець переходить у "Манчестер Юнайтед", на заміну нестабільному камерунцеві Андре Онані. На "Олд Траффорд" незадоволені грою камерунця та сподіваються, що зможуть здійснити трансфер Луніна у найближчі тижні.

При цьому в "МЮ" настільки незадоволені грою Онани, що менеджмент клубу вже зв’язався з "Реалом", щоб домовитися про продаж Луніна. Утім, у мадридському клубі відклали будь-які переговори до фіналу Ліги чемпіонів.

У виданні відзначають, що воротар розуміє, що він не може прогресувати в тіні бельгійського голкіпера Тібр Куртуа, основного воротаря мадридської команди. І відхід українця українця з мадридського клубу – оптимальне рішення для всіх сторін.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Луніна виникли проблеми перед фінальним матчем Ліги чемпіонів.