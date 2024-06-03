Луніна зустрічали найголосніше в "Реалі": відео до мурашок

Фанати розуміють, яку роль українець відіграв у перемозі у Лізі чемпіонів

Мадридський "Реал" провів чемпіонський парад на честь перемоги у Лізі чемпіонів УЄФА сезону 2023/24. У фіналі турніру Вершкові обіграли "Боруссію" Дортмунд з рахунком 2:0.

Під час оголошення Луніна на "Сантьяго Бернабеу" трибуни дуже голосно зустріли українця. Про це повідомляє фанатський акаунт "Реала" WolfRMFC у соцмережі Х.

Чемпіонський парад Королівського клубу завершився святковим концертом на домашній арені — "Сантьяго Бернабеу". Там по черзі оголошували імена гравців "Реалу", а трибуни кричали прізвища футболістів. Коли диктор сказав "Андрій", весь стадіон хором прокричав "Лунін!".

"Клянуся, Лунін отримав найгучніші овації", — йдеться у повідомленні під відео.

Нагадаємо, Лунін став дворазовим володарем Ліги чемпіонів, проте в поточному сезоні його роль у завоюванні титулу була ключовою. Українець блискуче проявив себе у плей-оф турніру, попри те, що пропустив фінал ЛЧ через хворобу.

Нагадаємо, Лунін після того, як перехворів, був змушений добиратися до Лондона на фінал Ліги чемпіонів самостійно. Неймовірно, але українському воротареві влаштували овації просто в літаку.